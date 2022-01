Hulaj, czyli rób co chcesz. Magistrat (miesiącami) zagaduje problem

Podbiły wielkie aglomeracje, stając się jednym z ulubionych ekologicznych środków transportu miejskiego. Jednak szczeciński magistrat nie zdołał przygotować miejskiej infrastruktury oraz lokalnego prawa, tak aby hulajnogi nie zagracały chodników i tras rowerowych, zagrażając bezpieczeństwu ich użytkowników. Do tej pory w Szczecinie nawet nie wyznaczono systemu spójnych stref parkowania hulajnóg.

Moda na elektryczne hulajnogi trwa od lat. Ich operatorzy weszli również do Szczecina. I choć stało się to ponad dwa lata temu, urzędnicy miasta do tej pory zdają się dostrzegać tylko blaski tego ekologicznego środka transportu. Jakby nie wyciągali wniosków ze złych doświadczeń innych - choćby krajowych - aglomeracji, które na długo przed Szczecinem borykały się z problemem porzucania hulajnóg byle gdzie i go rozwiązały.

- Warszawa kilka lat temu podjęła tę walkę: rekwirując tak pozostawione pojazdy z ulic i wystawiając kary dla firm, których były własnością. Myślę, że nie potrzebujemy tak drastycznych rozwiązań. Ale na pewno jest konieczne działanie w celu uporządkowania narastającego

...