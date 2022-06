Historia nie do końca opisana. Obozy pracy przymusowej na terenie Szczecina w latach 1939–1945

Rozmowa z dr. Tomaszem Ślepowrońskim z Instytutu Historycznego US - opiekunem merytorycznym wystawy „Robotnicy przymusowi w niemieckim Szczecinie 1939-1945" oraz Michałem Rudnikiem, przewodniczącym Koła Młodych Historyków

- Historia obozów pracy przymusowej w czasach II wojny światowej to temat, który wciąż wymaga dogłębnego opracowania i zbadania. Zajęli się nim młodzi badacze - studenci z Koła Młodych Historyków Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w ramach programu grantowego stworzyli wystawę pt.: „Robotnicy przymusowi w niemieckim Szczecinie 1939-1945". Czy to jest pierwszy tego typu projekt, który dotyczy historii obozów przymusowych w Szczecinie?

Tomasz Ślepowroński: - Jeżeli chodzi o projekt studencki, to jest to pierwszy taki projekt. Wiem, że w Szczecinie były projekty w VI Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczniowie prezentowali losy wybranych robotników przymusowych i pokazywali to m.in. w Książnicy Pomorskiej. Jeśli natomiast chodzi o projekt studencki, to u nas takiego jeszcze nie było. Nie jest to jednak początek badań, bo badania dotyczących robotników przymusowychna

