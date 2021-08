Ekstremalne epizody Zbigniewa Piaseckiego. Wokół nowej książki IPN-u

Z doktorem Przemysławem Benkenem ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, autorem książki „Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps. Czekolada", rozmawia Alan Sasinowski

- Dlaczego właśnie Zbigniew Piasecki? Dlaczego jego biografia wydała się panu warta książki?

- Pomysł przygotowania książki o panu Zbigniewie narodził się w rezultacie mojego udziału w spotkaniach z młodzieżą i żołnierzami, na których „Czekolada" w sposób niezwykle ciekawy opowiadał o swych przeżyciach z okresu II wojny światowej. Pomyślałem wówczas, że szkoda, by te pasjonujące historie uległy z czasem zapomnieniu, jak również doszedłem do wniosku, że stworzenie dla nich nośnika w postaci książki nie tylko utrwali „wojenną odyseję" pana Zbigniewa, lecz pozwoli zawrzeć w niej szereg dodatkowych informacji, jak również pomoże dotrzeć do nowego grona odbiorców. Warto zaznaczyć, że jest to publikacja stricte popularnonaukowa, napisana z myślą o wykorzystaniu jej do celów dydaktycznych. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że zawarto w niej w sposób przystępny krótką historię II wojny światowej na ziemiach

...