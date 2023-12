Ekstraklasa i Pogoń przyciągają kibiców. Rekordowa frekwencja nie dała podium

Blisko 1 940 000 tysięcy kibiców obejrzało jesienne mecze PKO BP Ekstraklasy. W tym zestawieniu znaczący udział mają sympatycy Pogoni, którzy w liczbie ponad 166 tysięcy meldowali się na 10 domowym meczach portowców.

Średnia ponad 11 600 kibiców na mecz to absolutny rekord w krajowych rozgrywkach. Pogoń, po oddaniu do użytku nowego stadionu ma w tym wyniku spory udział, ale we wszystkich frekwencyjnych statystykach jest jednak poza krajowym podium. Liderem w ogólnej licznie widzów i średniej frekwencji jest Legia Warszawa. Występy drużyny prowadzonej przez Kosta Runjaicia obejrzało jesienią na Łazienkowskiej 247 449 kibiców, co przełożyło się na rekordową, jak na polskie warunki średnią, 24 750 kibiców na mecz. Blisko 213 tysięcy kibiców dopingowało na poznańskim stadionie Lecha, ale średnia Kolejarza jest o 3,5 tysiąca gorsza niż w Warszawie. Lepszą od Lecha średnią frekwencją może

