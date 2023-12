Piłka nożna. Górnik znów ograł Pogoń

Foto: Ryszard PAKIESER

Drugi z rzędu pojedynek ligowy przegrali piłkarze Pogoni. W Zabrzu portowcy nie zdobyli gola i był to pierwszy taki mecz od września.

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0 (1:0); 1:0 Ennali (5)

Górnik: Bielica - Sekulić, Szcześniak, Kapralik (74. Podolski), Pacheco, Musiolik, Ennali (76. Dadok), Lukoszek, Nascimento (74. Siplak), Janicki, Janza.

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Zech, Malec, Koutris (79. Przyborek) – Ulvestad (72. Zahović), Kurzawa, Gorgon (63. Fornalczyk), Grosicki, Bichakhchyan (72. Gamboa) – Koulouris.

Żółte kartki: Janza, Sekulić, Lukoszek - Zech, Wahlqvist. Czerwona kartka: Erik Janza (70. minuta).

Zabrze po raz kolejny okazało się niegościnne dla szczecinian. Portowcy po raz ostatni wyjazdowy mecz z Górnikiem wygrali w 2009 roku, a przed rokiem porażka w przedostatniej kolejce pozbawiła Pogoń medalu. Złej passy nie udało się przełamać także tym razem. Mecz rozgrywany w zimowej aurze nie ułożył się po myśli szczecinian i nawet przewaga zawodnika w ostatnich 20 minutach nie pomogła Pogoni

Po porażce w ostatnim meczu ze Stalą, Pogoń chciała wrócić do dobrej passy na Śląsku. Portowcy rozpoczęli z wielkim animuszem i już w pierwszych akcjach mieli okazje do zdobycia bramki. To co nie udało się Grosickiemu, zrobił Górnik. Szybki kontratak zabrzan zamienił na bramkę Ennali. Dla piłkarza Górnika była to pierwsza bramka w ekstraklasie. Kilka minut później po strzale Koulourisa piłka trafiła w słupek, a powtórka Biczachczjana minęła bramkę. Pierwsza połowa obfitowała w sytuacje podbramkowe, ale defensywa Górnika, z byłym piłkarzem Pogoni Szcześniakiem i wychowankiem Chemika Police Janickim spisywała się bez zarzutu lub interweniowała szczęśliwie. Janicki z piłki bramkowej wybił m.in. strzał Koulourisa. W końcówce I połowy Koutris nieskutecznie próbował przelobować bramkarza Bielicę.

Po przerwie Górnik groźnie zaatakował. Akcję Kapralika obronił Cojocaru, a w 62. minucie Musiolik uprzedził przed polem karnym Cojocaru, ale bramkarza ubezpieczał Malec, którzy przejął piłką zmierzającą do bramki. Po czerwonej kartce dla Janzy w 70 minucie Pogoń zdominowała grę. Nie była jednak tak groźna tak jak w poprzednim meczu ze Stalą. Szarpał Grosicki i wprowadzony na murawę Fornalczyk, ale bez efektów. Pogoń bezskutecznie próbowała tez przełamać defensywę Górnika strzałami z rzutów wolnych.

Okazja do rewanżu nadarzy się już we wtorek. Oba zespołu, spotkają sia w Szczecinie w 1/8 Pucharu Polski. (woj)