Piłka nożna. Szkurin zatrzymał Pogoń [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Pierwszej porażki od dwóch miesięcy doznali piłkarze Pogoni. Portowcy po raz ostatni nie zdobyli punktów w meczu z Legią 27 września. Bohaterem spotkania był napastnik Stali Ilja Szkurin, który trzy razy wpisał się na listę strzelców

Pogoń Szczecin - Stal Mielec 2:3 (2:1); 0:1 Szkurin (5), 1:1 Biczachczjan (21), 2:1 Koulouris (27), 2:2 Szkurin (55), 2:3 Szkurin (84)

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Zech, Malec, Koutris (80. Borges )– Ulvestad (69. Gamboa), Kurzawa, Gorgon (80. Zahović), Grosicki, Bichakhchyan (74. Fornalczyk) – Koulouris.

Pogoń rozpoczęła mecz od zdecydowanych ataków, ale to goście nieoczekiwanie objęli prowadzenie. Stal zdobył gola po strzale Szkurina, który wykorzystał nieuwagę defensywy Pogoni, a zwłaszcza niezdecydowaną interwencję Zecha i Koutrisa.

W Pogoni od pierwszych minut niezwykle aktywni byli Biczachczjan, Koutris i Grosicki. Już w 5 minucie Biczachczjan uderzał tuż nad poprzeczką, a kilka minut później strzał reprezentanta Armenii wyłapał bramkarz Kochalski. Ormianin w końcu wpisał się na listę strzelców po efektownej akcji Grosickiego. To był czwarty gol Biczachczjana w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy i pierwszy od blisko dwóch miesięcy na ekstraklasowych murawach. Siedem minut później podanie Gorgona na druga bramkę zamienił Koulouris. Do Greka było to już siódme trafienie w lidze. W I połowie Pogoń oddała 16 strzałów, w tym 6 celnych.

Druga połowa nie była już w wykonaniu portowców tak efektowna. Pogoń nie była tak agresywna w pressingu i oddała tylko jeden celny strzał. Szczecinianie mieli przewagę, ale nie atakowali tak groźnie, jak przed przerwą. Mądrze i skutecznie grała natomiast Stal, która nie tylko umiejętnie oddalała zagrożenie od własnej bramki, ale groźnie kontrowała. Swój snajperski kunszt potwierdził Szkurin, który najpierw wykorzystał doskonałą asystę Domańskiego, a potem po rzucie rożnym dogranie Matrasa. Jak się później okazało hat-trick białoruskiego napastnika dał Stali pierwszą wygraną w Szczecinie od lat.

Trener Pogoni w II połowie dokonał kilku zmian. Najlepiej ze zmienników prezentował się Fornalczyk, ale jego błyskotliwe rajdy nie uchroniły portowców od 6 porażki w sezonie. (woj)