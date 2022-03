„Egzekutor 2020” wysłał maila marszałkowi Geblewiczowi. „Będziesz wisiał jak pies”

„Będziesz wisiał jak pies" - zagroził marszałkowi województwa zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi internauta, ukrywający się pod nickiem „egzekutor 2020". Marszałek poinformował, że zgłosił sprawę do prokuratury.

Treść maila Geblewicz upublicznił na portalu Facebook. Oto jego fragment „Kto ci frajerze przyznał ten urząd? I kto przyznał drugiemu złodziejowi Krzystkowi jego urząd prezydenta? Kto? Na pewno nie my mieszkańcy Szczecina, a to oznacza, że wybory zostały sfałszowane. Siedzicie na swoich stołkach już wiele lat jak sowiecki bandyta i morderca Józef Stalin. Wy…ać natychmiast od koryta, bo was stąd wyp.my. Całe to PO, KO i lewica razem wzięte - to hieny cmentarne i pasożyty narodu. A za odznaczenie Adama Bodnara wroga i zdrajcy RP będziesz wisiał jak pies a on z tobą". Wiadomości towarzyszyły dwa zdjęcia: egzekucji oraz szubienicy.

- Szczucie TVPis robi robotę - skomentował marszałek. - Zgłaszam do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Szczecińscy politycy mierzą się ostatnio z pogróżkami niezależnie od tego, jakie partyjne barwy reprezentują.

Policja zajmuje się

...