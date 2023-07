Dziś warto być frankowiczem

Za nami przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). TSUE ponownie stanął po stronie kredytobiorców i podkreślił, że przepisy unijne chronią konsumentów przed nieuczciwymi działaniami banków.

Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla posiadaczy kredytów frankowych. Z dostępnych danych wynika, że liczba spraw, które frankowicze wytaczają bankom, systematycznie rośnie, a ponad 90 proc. z nich rozstrzyganych jest w sądach na korzyść konsumentów.

W roku 2019 w sprawach frankowych zapadło ponad 300 wyroków. Dwa lata później, w roku 2021, takich orzeczeń było już 2780, a rok ubiegły okazał się rekordowy, ponieważ w sprawach frankowiczów sądy wydały prawie 9600 rozstrzygnięć.

TSUE ponownie po stronie frankowiczów

Wszystko wskazuje na to, że po wyrokach TSUE z dnia 15 czerwca br. liczba spraw, w których frankowi kredytobiorcy pozywają banki, będzie rosła. Trybunał orzekł, że w przypadku stwierdzenia, że umowa kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego jest w całości nieważna, bank nie może żądać od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co to oznacza?

...