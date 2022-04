Dzienny Dom Opieki Medycznej przestaje istnieć. Zabrakło pieniędzy

Po pięciu latach działalności Dzienny Dom Opieki Medycznej działający w strukturach Szpitala Barlinek sp. z o.o. przestał istnieć. Zabrakło na jego funkcjonowanie pieniędzy. Około 200 tys. zł rocznie.

DDOM był projektem Ministerstwa Zdrowia, a pieniądze pochodziły z Unii Europejskiej. Kiedy projekt się zakończył, jego dalsza działalność finansowana była przez szpital. Był przeznaczony dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla pacjentów powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ. Jego podopieczni przebywali w nim od godziny 7 do 15, od poniedziałku do piątku. Opiekował się nimi zespół terapeutyczny, który dla każdego pacjenta opracowywał indywidualny plan terapii. Dzięki temu mieli oni okazję do poprawy ogólnego stanu zdrowia, podnoszenia sprawności ruchowej i aktywności. Tam gdzie zachodziła konieczność, pacjenci usprawniani byli manualnie, brali udział w zajęciach poprawiających pamięć czy samopoczucie.

Placówka dysponowała 15 miejscami. Brak pieniędzy w budżecie lecznicy sprawił, że 31 marca br. DDOM przestał

