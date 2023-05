Dzielą się tym, co dla maluszków najcenniejsze

W tym roku mija 5. rocznica otwarcia w szpitalu klinicznym nr 2 w Szczecinie Banku Mleka Kobiecego (BMK). Wówczas, w 2018 r., było to pierwsze takie miejsce w zachodnio-północnej części kraju. Od tamtej pory szpital na szczecińskich Pomorzanach obchodzi co roku 19 maja święto niezwykłych osób, bez których żaden bank kobiecego pokarmu po prostu nie mógłby istnieć. To honorowe dawczynie mleka kobiecego.

Bank Mleka Kobiecego został otwarty 24 maja 2018 roku.

- To wyjątkowa data dla naszego szpitala, a z pewnością dla potrzebujących wyjątkowej pomocy i opieki maleństw - wcześniaków, chorych noworodków i takich, których mamy nie mogą ich karmić swoim własnym mlekiem. To one korzystają z dobroci serc innych matek karmiących, które nadmiar swojego pokarmu oddają do BMK na Pomorzanach i ratują ich zdrowie - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala na Pomorzanach. - Każdego roku 19 maja - w Dniu Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego - nasze dawczynie otrzymują od nas życzenia - w ten sposób szczególnie pamiętamy o nich i dziękujemy za pomysł, by się do nas zgłosić, za poświęcony czas,

