Dokąd na wycieczkę rowerową? Szlaki i infrastruktura w Szczecinie i regionie

Wiosna i lato to idealne pory dla miłośników rowerowych wycieczek. Sprzyjające warunki pogodowe są zachętą do samodzielnych lub wspólnych wypadów w okolicach miasta lub w regionie, który może poszczycić się bogatą siecią dróg rowerowych. Czy poza możliwościami weekendowych wyjazdów miasto zapewnia wystarczająco dobrze rozwiniętą infrastrukturę rowerową, która pozwoliłaby na stałą zmianę środka komunikacji?

W naszym regionie istnieje pięć dużych tras rowerowych. Trasa Pojezierzy Zachodnich - zgodnie z nazwą - biegnie przez tereny pełne urokliwych jezior. Przebiega przez: Pojezierze Drawskie, Myśliborskie, Ińskie, Choszczeńskie czy Szczecineckie. Nazywana jest również trasą tysiąca jezior ze względu na swoje położenie. Najlepiej rozpocząć ją od mostu w Siekierkach, który dzięki rewitalizacji uzyskał nowy wygląd i funkcjonalność. Cała trasa jest dość długa - to w sumie 340 km. Warto rozważyć przejazd poszczególnymi krótszymi trasami, np. od Siekierek do Myśliborza, stamtąd do Choszczna, przez Barlinek lub z Choszczna do Ińska lub z Dobrej do Stargardu (ale możliwości jest więcej).

