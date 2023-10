Dodatkowe kamery w Strefie Płatnego Parkowania

Tylko we wrześniu pojazd wyposażony w kamery skontrolował ok. 57 tys. pojazdów zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania. Spółka obsługująca SPP zakupiła więc drugi zestaw kamer. Fot. NiOL

Coraz trudniej będzie uniknąć wykupienia biletu w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Wprowadzony niemal rok temu samochód do mobilnej kontroli sprawdził się na tyle, że Dodatkowe kamery w strefiespółka NiOL zakupiła kolejny system CityScanner. Jest on przeznaczony do kontroli opłat za postój.

- Pierwszy volkswagen up! wyposażony w kamery do skanowania tablic rejestracyjnych rozpoczął pracę rok temu. Od kilku dni po ulicach Szczecina jeździ drugi - identyczny pojazd, wyposażony w systemy City Scanner - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Zamontowane na jego dachu kamery skanują numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i przekazują je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie, czyli z wniesioną opłatą, wykupionym abonamentem albo ryczałtem. System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój.

By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w

...