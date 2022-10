Dla promocji Szczecina można by zrobić więcej. Pomorze Zachodnie w oczach niemieckich turystów

Z Konradem GULDONEM, dyrektorem Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie, rozmawia Alan SASINOWSKI

- Czy Pomorze Zachodnie w ogóle jest atrakcyjne turystycznie dla Niemców?

- Zacznijmy od podstawowego faktu: Pomorze Zachodnie jest tym regionem w Polsce, który sprzedaje najwięcej noclegów. Więcej niż inne regiony Polski, które mogłyby wydawać się bardziej atrakcyjne turystycznie. Rozwój infrastruktury hotelowej i drogowej jest w Zachodniopomorskiem olbrzymi. Dziś możemy wsiąść w Berlinie do samochodu i w trzy godziny dojechać prosto do Kołobrzegu - to jest bardzo ważne. Wybudowano wiele dróg rowerowych. Dlatego - tak, Pomorze Zachodnie jest atrakcyjne dla naszych zachodnich sąsiadów. Dodajmy, że z punktu widzenia Niemców w Polsce mamy do czynienia ze znakomitym stosunkiem jakości do ceny. Jest czysto i schludnie. Mamy świetną gastronomię, lepszą niż w Niemczech, być może wynika to z faktu, że wielu Polaków lubi gotować, dlatego mamy większe wymagania w restauracjach. W zeszłym roku - trudnym, bo covidowym - Polskę odwiedziły 2 miliony Niemców. W

...