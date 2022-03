Czy radna straci mandat?

Czy myśliborska radna Bożena Srokowska straci mandat? Zarzuca się jej prowadzenie nauki i doskonalenia pływania w spółce, której jest współwłaścicielem. Spółka korzysta zaś z krytej pływalni administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.

W lutym 2021 roku wojewoda zachodniopomorski poinformował przewodniczącego myśliborskiej Rady Miejskiej, że wpłynęło do niego zawiadomienie, w którym przedstawiono wątpliwości dotyczące legalności sprawowania mandatu przez radną RM w Myśliborzu Bożenę Srokowską. Dlatego zlecił on radzie przyjrzenie się tematowi i podjęcie decyzji, zgodnych z Ustawą o samorządzie gminnym. Radni w ubiegłym roku podjęli decyzję o odmowie wygaszenia mandatu radnej B. Srokowskiej. Zanim do takiego wniosku doszli, sprawdzili wiele dokumentów związanych chociażby z warunkami, na jakich spółka wynajmowała pływalnię, opłat za ten wynajem. Wysłuchali także wyjaśnień samej radnej. Biorąc to wszystko pod uwagę, Rada Miejska doszła do przekonania, że o ile radna korzysta z mienia gminnego podczas prowadzenia działalności gospodarczej, szkoły pływania, to

...