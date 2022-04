Czas na kontynuację tramwajowej obwodnicy. Przetarg na nową trasę od ul. Szafera w maju

To już pewne - do połowy maja br. spółka Tramwaje Szczecińskie ogłosi przetarg na wybór wykonawcy nowej drogi z torowiskiem dla tramwajów będącej przedłużeniem przebudowanej ul. Władysława Szafera. Teraz szlak kończy się ślepym wylotem tuż za rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ, jakie powstało przy skrzyżowaniu z ul. Romera. Nowa trasa biec ma nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej obrzeżami Krzekowa do dotychczasowej pętli przy ul. Żołnierskiej, która będzie zlikwidowana, a stąd dotrze dalej skrajem Pogodna na razie do ul. Sosabowskiego.

- Inwestycja związana z kolejnym etapem przebudowy ul. W. Szafera jest na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu. Postępowanie powinno zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Kompletowana jest pełna dokumentacja niezbędna do ogłoszenia postępowania. Spółka Tramwaje Szczecińskie w imieniu miasta będzie koordynować jej realizację.

Zadanie będzie realizowane całościowo, czyli tak jak wcześniej zakładały jego etapy II i III. To znaczy, że oprócz części

