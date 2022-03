Szyny wymieniają na nowe. Prace na pl. Odrodzenia i w al. Piłsudskiego

W obrębie wyspy pl. Odrodzenia i dalej na odcinku al. Piłsudskiego w kierunku pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie ekipy pogotowia torowego i technicznego spółki Tramwaje Szczecińskie reanimują fragment torowiska. Do wymiany na nowe jest w tym rejonie ponad 100 m szyn. Wspawanych zostanie w sumie sześć. Prace poprzedziły odkrywki najbardziej zdegradowanych odcinków. W miniony weekend odbył się wyładunek samych szyn, a w miejsce usuwanych fragmentów montowane są teraz nowe. To nie pierwsza sytuacja, w której służby zaplecza technicznego TS wykorzystują wstrzymanie ruchu tramwajów na danej trasie do doraźnych napraw najbardziej zużytej infrastruktury. ©℗

(MIR)