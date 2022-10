Coraz więcej możliwości w e-Urzędzie Skarbowym. Już ponad 20 usług

Od momentu powstania podatnicy skorzystali z usługi e-Urząd Skarbowy (e-US) prawie 79 mln razy, najczęściej w związku z usługą Twój e-PIT. Wkrótce e-US zostanie wzbogacony o kolejne nowe funkcjonalności dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Z e-korespondencją zaświadczenia pobiera się bez opłat.

Elektroniczny urząd skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, w którym podatnicy szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to logując się przez login gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel. Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych tylko dla niego informacji i usług.

Usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Obecnie w e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępnych ponad 20 usług, m.in. możliwość złożenia zeznania podatkowego (Twój e-PIT), wysyłania pism do organów podatkowych, pobierania zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach, płatności online, możliwość sprawdzenia swoich danych i stanu zwrotu podatku, a także wygodne kreatory

...