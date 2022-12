Co zrobić z nietrafionymi prezentami?

Grudniowe wyzwania nie kończą się na wyborze prezentów. Zdarza się, że obdarowani nie są zadowoleni z podarków albo że zamówienia nie dotarły na czas. Czy można zwrócić nietrafiony prezent? Co robić, jeśli zamówiony produkt, wbrew zapewnieniom sprzedawcy, nie dotarł w terminie? UOKiK przygotował praktyczne porady dla konsumentów. W ramach akcji #IdąŚwięta podpowiada, co zrobić z gwiazdkowymi rozczarowaniami.

Zwrot - inaczej online i stacjonarnie

Jeśli chcesz zwrócić nieudany prezent kupiony w sklepie online, masz na to czas do 14 dni od daty faktycznego odbioru produktu - nie wysłania czy dostarczenia do paczkomatu. Jeżeli sprzedawca nie poinformował o tym prawie w momencie zakupu, np. w swoim regulaminie, okres wydłuża się do roku, ale - jeśli zrobił to z opóźnieniem - okres 14 dni biegnie od momentu, kiedy sprzedawca nas o prawie do odstąpienia poinformuje.

- Przedsiębiorca na zwrot pieniędzy ma 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy, choć może wstrzymać się z nim do czasu otrzymania przesyłki. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności

...