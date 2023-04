Ciekawe znalezisko w Goleniowie. Historia zapisana na szkle

Czy uda się ustalić, czyje wizerunki znajdują się na kilkuset szklanych negatywach pochodzących z atelier pierwszego powojennego fotografa w Goleniowie? Szanse są spore. Na znalezionych niedawno negatywach widnieją portrety autentycznych goleniowian sprzed 60-70 lat, wiele rodzin zapewne nadal mieszka w Goleniowie i jego okolicach.

Wszystko zaczęło się od kameralnego spotkania w Goleniowskim Domu Kultury, dotyczącego lokalnej historii. Jacek Panek, zapalony fotograf i wieloletni redaktor „Gazety Goleniowskiej", przyniósł na nie kilka wydruków czarno-białych fotografii z portretami wykonanymi kilkadziesiąt lat temu. Powiedział, że to zdjęcia z atelier Mariana Dałkiewicza, pierwszego po wojnie fotografa w Goleniowie. Fotografie wzbudziły wielkie zainteresowanie, oglądali je wszyscy uczestnicy spotkania.

- To tylko próbka, tych negatywów mam więcej, a najwięcej jest w miejskim muzeum. Niestety, leżą gdzieś w pudełku, nie są prezentowane publicznie. A może by warto spróbować ustalić, kto na nich jest? To przecież prawdziwi pierwsi goleniowianie! - rzucił pomysł J.

