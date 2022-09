Cięcia zamiast wzmocnienia na liniach. Prawobrzeże liczyło na „A” [SONDA}

- Prezydent nas oszukał. Mnie, innych radnych, ale przede wszystkim mieszkańców prawobrzeża - mówi Krzysztof Romianowski, radny PiS. - Nie tylko linia A nie powróciła po wakacjach, ale mamy dodatkowe ograniczenia! Linia 71 zostaje zlikwidowana, linia 84 zmienia trasę i nie zapewni odpowiedniej obsługi, natomiast linia 65, mimo powrotu uczniów do szkół, nadal ma kursować według wakacyjnych rozkładów jazdy. To jest dramat. Wprawdzie na linii B w godzinach szczytu pojawią się dwa dodatkowe autobusy, ale to nie jest rozwiązanie. Autobusy nie obsłużą rejonu ul. Jasnej. Linia B obsługuje za to przynajmniej 50-60 tys. pasażerów z Bukowego, Słonecznego, Majowego

Komentarze

do WITEK 2022-09-02 12:47:37 Racja. To ty dawaj na komunikację miejską , kapusto zamiast na tacę.

PiS okradł Szczecin 2022-09-02 12:36:08 Nowy Ład Morawieckiego. Rząd zabrał pieniądze Szczecinowi i takie są efekty.

Witek 2022-09-02 12:26:52 Koniec oszczędzania na mieszkańcach i na komunikacji by dać dotacje na jakieś LBGCT czy in vitro albo pro niemieckie imprezy, to mieszkańcy mają być na pierwszym miejscu a tamtym niech dadzą ich zwolennicy

wściekła mama 2022-09-02 11:27:10 Jako mama dwóch córek w wieku szkolnym, korzystających z nieszczęsnej linii 65, przy przystanku Jasna (który kursuje tylko 3 razy na godzinę), protestuję przeciwko niewywiązaniu się z najważniejszego, co Pan deklarował, a mianowicie przywrócenia linii A: "...Zrobimy wszystko, aby od września powróciła linia A - zadeklarował we wtorek prezydent Szczecina."Łudziłam się, że w tym roku szkolnym moje córki, przestaną w końcu marznąć, czekając zimą 40 min. na 65, bo im właśnie ociekł autobus.

zmianywsamorządach 2022-09-02 10:42:27 Pierwszy złamał się Kraków W tym tygodniu prezyd Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział na antenie Radia Kraków podwyżki dla pracowników MPK. Decyzja w tej sprawie zapadnie wkrótce, jak najszybciej. Dostaną wszyscy, nie tylko kierowcy, także zaplecze techniczne-mówił Majchrowski. Nowy kierowca krakowskiego MPK ma teraz zarabiać ok. 5 tys. zł netto. Nadchodząca jesień może być dla samorządów wyjątkowo gorąca. Kolejne miasta, w których z powodów płacowych dojdzie do strajku miejskiej komunikacji

obserwator 2022-09-02 10:26:36 Chodzi o kasę. Dla wszystkich samorządów kończą się czasy wyzysku i pracy za głodowe płace. Ponad 15lat rozmów i negocjacji jak grochem o ścianę. Będą godne wynagrodzenia i szacunek dla ludzi pracujących, to będą motorniczy i kierowcy autobusów. Nie uciekają ze spółek przewozowych dla kaprysu. Muszą opłacić drogi prąd, gaz, czynsz, zrobić zakupy dla swojej rodziny droższe o inflację itp, a ich pensje stoją w miejscu od lat (bo masto od zawsze nie ma pieniędzy na płace) ma na Sadion,Fabrykę Wody

Pasażer 2022-09-02 09:49:50 Panie prezydencie doprowadził pan komunikację miejską w Szczecinie do ruiny nie zapomnę tego panu przy urnie wyborczej.

observer 2022-09-02 09:35:08 Niestety ale to jakiś ogólnokrajowy problem z komunikacją miejską w dużych miastach. Niemal ze wszystkich miast dochodzą głosy wnerwionych mieszkańców a to o likwidacji połączeń tramwajowych/autobusowych albo poważnym obcięciu kursów. Kto włada miastami? Najpierw remonty na wariackich papierach, a następnie cięcia po kursach komunikacji miejskiej. Powiększa się strefy opłat parkingowych z jednoczesną podwyżką opłat. O co tu chodzi? Czy ktoś chce pozamykać miasta ?

Marian 2022-09-02 08:58:59 Zaniedbanie i lekceważenie komunikacji miejskiej to atak na wartości europejskie! Transport publiczny jest wartością ekologiczną i społeczną ten kto tego nie rozumie nie jest Europejczykiem

Kołłątaja 2022-09-02 08:56:52 To co wyczyniają z komunikacją miejską to masakra. Uruchomili busiki na Łasztownię, wydano pieniądze a zainteresowanie zerowe, te pieniądze warto było dać na obciążone linie no ale radny Słowik się uparł a to kołalicjant. Sprawna komunikacja miejska to kręgosłup metropolitalności miasta jeśli ją zawalają to skazują nas byt wiochy z trzęsącymi się tramwajami

Gabi 2022-09-02 08:44:27 Prezydent Krzystek ma czas zajmować się nie obowiązkowym podręcznikiem dla klas pierwszych licealnych a nie ma czasu zająć się komunikacją miejska. Może niech pójdzie na nauczyciela do liceum a miasto odda fachowcom?

. 2022-09-02 08:15:05 A po co komu komunikacja, suweren dostaje tyle socjalu ze stac go na samochodów do tego bardzo przyjazne ceny gaz u i paliwa (7-8 zł ) ,prąd za miliony monet i kazdy moze sobie kupic wymażone używane autko z niemiec lub rosji, emeryci maja 13,14, a niedlugo wiecej emeryture stac ich ,tylko biedota jezdzi komunikacja miejsce, konfederosja to wszystko popiera i ałtkowa rasa panow, wincej parkinguf-darmowych ! ,wincej autostrat, wyciac wszystkie drzewa, wincej smogu i spalin WINCEJ !!!!

;/ 2022-09-02 08:10:59 Najpierw należalo by scigac kase od dłużników którzy jezdza bez biletów- wyjdzie kilkanascie milionów zł, do tego codziennie masa sebixów i innych patusów jezdzi bez biletu a do pracy kontrolera chetnych brak

;/ 2022-09-02 08:09:50 Spokojnie juz niedługo przez wiele lat nie bedzie żadnych remontów,inwestycji itdp. bo nie bedzie za co ,suweren musi kupic dobre buty i opony zimowe do rowerów, nie bedzie tramwajow,autobusow, beda patjotyczne PKS-Y sciagniete z wiejskich dróg którymi nikt nie jezdzi, tak bedzie - bedzie dopłata żontofa do jednego ałtobusu -bedo kolejki i autobus na kartki, jeden co godzinę na prawobrzeze- stary jelcz albo ikarus, bedzie super ,panstwo z dykty i kartonu

Mieszkaniec 2022-09-02 08:07:09 Przestańcie narzekać i tak potulnie w najbliższych wyborach będziecie głosować na Krzystka. Macie już tak zjebane łby, że nie ważne jak będzie was robić w chu...a to i tak na niego zagłosujecie. I BARDZO WAM TAK WSZYSTKIM DOBRZE.

kk 2022-09-02 08:06:45 Wincej ławek-wiat patriotycznych za 100 tysiecy sztuka wincej !!! , do tego brak kasy z KPO- 770 MILIARDÓW ZŁOTYCH -A PO CO TO KOMU BOGATY KRAJ, WINCEJ CIĘCIA KASY SAMORZĄDOM-POLSKI WAŁ 3.0, ZABRANIE KASY Z PITU ,WINCEJ ZYSKÓW PANSTWOWYCH MOLOCHÓW A OBYWATELE DO ROBOTY ZAPIERNICZAC NA WSZYSTKICH NIEROBOW POCIOTKÓW KRÓLIKA !!!

Pieszy pasażer 2022-09-02 08:00:38 Krzystek, PO, Zieloni zapamiętamy ci zrobiliście z komunikacją miejską w najbliższych wyborach

Podatnik 2022-09-02 07:12:05 Jak Pani viceprezydentka od komunalki ASZ ( nazwisko znane od 30 lat w UM ) byla kilka lat w tej kadencji na urlopie macierzynskim to jakos bylo lepiej. Za taki zbedny etat utrzymamy kilku kierowcow

Prawobrzezr 2022-09-02 07:05:40 Koncz Wasc , wstydu oszczedz , zdecyduj sie czy zarzadzasz miastem czy POlitikujesz z Donkirm czy bezholowkiem

Patilogia 2022-09-01 23:33:08 Autobusów niema, miasto sparaliżowane przez pseudo remonty - to jest wasz koniec !!!