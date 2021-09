Skarga na prezydenta. „Przygodna” – szczecinianie nie składają broni

Magistrat nie wskazuje, na czyje zlecenie w ostatnich dniach została ogrodzona enklawa zieleni na Gumieńcach. Jednak odpowiedzialność za ograniczenie dostępu do przestrzeni publicznej spoczywa na prezydencie miasta. Dlatego to jego dotyczy skarga, jaka właśnie wpłynęła do Rady Miasta Szczecina.

Od czwartku ub. tygodnia wokół parkowego terenu przy ul. Przygodnej jest budowane ogrodzenie z siatki. Na czyje zlecenie są wykonywane prace? - dociekał „Kurier". Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji, na to pytanie nie odpowiedział. Przyznał jednak: „Teren jest grodzony przez firmę, która będzie odpowiedzialna za budowę przedszkola".

Prezydent i bezprawne działanie?

Na ogrodzeniu zielonej enklawy pojawiły się tablice informujące: „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

- Nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej zezwalającej komukolwiek na grodzenie tego terenu i utrudnianie, a po całkowitym zagrodzeniu uniemożliwianie wstępu mieszkańcom - jest przekonany Adam Kopciński-Galik, jednen ze szczecińskich społeczników współtworzących ruch #RazemDlaPrzygodnej. - Mieszkańcy mają pełne

...