CBA w Urzędzie Marszałkowskim

Podkreślenia wymaga fakt, że nasz urząd dba o najwyższe standardy transparentności zarówno w zakresie dystrybucji funduszy Unii Europejskiej, zamówień publicznych, jak i udostępniania informacji publicznych - tak Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie komentuje fakt, że w siedzibie urzędu funkcjonariusze CBA dokonali przeszukania.

W oświadczeniu Biura przeczytamy: "Obecnie przekazujemy wszystkie materiały, o które wnieśli funkcjonariusze. Z uwagi na tajemnicę postępowania, nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania żadnych informacji na ten temat."

Zapewniając o dbaniu o standardy, Biuro Prasowe podkreśla: "Potwierdziła to choćby szeroko nagłośniona kontrola CBA wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce z roku 2016, gdy rzecznik CBA zarzucał nam wielkie nieprawidłowości, a po latach czynności kontrolnych nie wykazano ani jednego uchybienia".

Służby prasowe przekazują, że nie mogą wykluczyć nielegalnego działania pojedynczego urzędnika, ale "w obecnej chwili nie mamy ku takim twierdzeniom żadnych przesłanek".

I jeszcze: "Niestety dotychczas niejednokrotnie mieliśmy doświadczenia w zakresie politycznych działań ze strony służb. Obecnie współpracujemy z CBA w zakresie udostępnienia wszelkich dokumentów i urządzeń wskazanych jako niezbędne do prowadzenia śledztwa i czekamy na więcej informacji".

(as)

Wcześniejsza informacja

Centralne Biuro Antykorupcyjne we wtorek przeszukało siedzibę Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Funkcjonariusze Biura weszli też do mieszkań urzędników samorządowych. Zrobili to, prowadząc śledztwo w sprawie "nieprawidłowości w udzielonych dotacjach".

CBA informuje: "W wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczącym m.in. przestępstw korupcyjnych, oszustw i zakłócenia przetargu publicznego przeszukano wczoraj kilkanaście lokalizacji. Czynności miały miejsce m.in. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jego biurach oraz w siedzibach podmiotów gospodarczych i organizacjach społecznych, a także w miejscach zamieszkania urzędników samorządowych i lokalnych przedsiębiorców".

Biuro prowadzi śledztwo dotyczące "nieprawidłowości w udzielanych dotacjach przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, w tym pochodzących z Funduszu Europejskiego – udzielonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego".

Funkcjonariusz zabezpieczyli dowody, w tym elektroniczne nośniki informacje. Teraz zostaną poddane analizie. To nowe postępowanie CBA. Biuro zapowiada kolejne działania, ponieważ śledztwo ma "rozwojowy charakter".

(as)