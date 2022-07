Bulwarowa legenda. Z alkoholem, ale bezpiecznie

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, która wymusiła m.in. dystans między spotykającymi się ludźmi, na szczecińskim bulwarze od maja ponownie można spożywać niskoprocentowy alkohol. Przepis to fikcja, bo także w czasach pandemii mieszkańcy się tam spotykali, a spożywane są również mocniejsze trunki. Jednak wbrew miejskim legendom, nie ma to przełożenia na zagrożenie bezpieczeństwa. Odcinek od mostu Długiego do Trasy Zamkowej nie wyróżnia się na mapie zagrożeń Szczecina.

- Przede wszystkim nie prowadzimy statystyki dla miejsca, które potocznie nazywane jest jako bulwary - mówi mł asp. Ewelina Gryszpan, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Ale mamy dane dla obszaru: ul. Zbożowa, ul. Spichrzowa, Wyspa Grodzka, Bulwar Gdyński, ul. Władysława IV, ul. Wendy, ul. Celna.

Z policyjnych danych wynika, że policjanci interweniują tam rzadko. W ciągu 6 tygodni działania dotyczyły osób spożywających alkohol, ale nie były związane ze skokami do wody czy zdarzeniami zagrażającymi życiu. Nie były to też zdarzenia bezpośrednio na bulwarze.

- Nasze interwencje w tym

...