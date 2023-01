Bmw dla Aleksandra. 21-latek wygrał samochód za 700 tys. zł

To właśnie los należący do 21-letniego Aleksandra mieszkającego pod Szczecinem został wyłoniony podczas transmisji na żywo u youtubera Kamila „Buddy". Miesiąc temu ogłosił on wielkie losowanie samochodu, który zakupił i przeprowadził tuning. Żeby wziąć udział w losowaniu bmw i innych nagród, należało wykupić losy dostępne w pakietach za 39 zł, 79 zł, 139 i 199 zł.

Kamil „Budda" Labudda jest obecnie jednym z najpopularniejszych twórców internetowych i raperów. Nagrał m.in. piosenkę z Kizo, a jego album „Rozdaję Karty" w 2020 roku był jednym z najlepiej sprzedających się w Polsce. Zajmuje się on przede wszystkim motoryzacją i to o niej opowiada na swoim kanale. Niektórzy podejrzewają, że pochodzi z bogatej rodziny, on jednak zaznacza, że wszystkiego dorobił się sam i nie miał najłatwiejszego startu. W wieku 16 lat pracował w Anglii na zmywaku, w dniu 18. urodzin matka miała wyrzucić go z domu, a jego ojciec zmarł pijany na ławce. Prowadził wypożyczalnię aut, obecnie działa w branży fotowoltaicznej, założył także własną markę Illegal Night, która zajmuje się produkcją

