Barlinecki szpital tonie. Brakuje pieniędzy

Od lat Szpital Barlinek sp. z o.o. boryka się z ogromnymi problemami. Pieniędzy brakuje praktycznie na wszystko. Dlatego m.in. rosnące zadłużenie lecznicy. O swoje pieniądze upominają się firmy, które do szpitala dostarczają wszystko, co potrzebne jest do jego funkcjonowania. Stąd sprawy w sądach i komornicy. Jakby tego było mało, szpital nie realizuje na czas wypłat dla pracowników. O swoje zaległe pieniądze upominają się lekarze, pielęgniarki i personel pomocniczy. O tym, że szpital może zaprzestać działalności poinformowała burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego i zarząd powiatu myśliborskiego dyrektorka do spraw lecznictwa dr n. med. Maria Jaworska.

W piśmie czytamy m.in. „W związku z brakiem terminowej zapłaty za wykonaną pracę, personel lekarski zmuszony jest do rezygnacji ze świadczeń pracy od sierpnia 2023 r. Informuję, że cześć personelu jest już w trakcie wypowiedzenia świadczenia usług. Odejście personelu lekarskiego, będzie skutkowało zamknięciem już bezpowrotnie szpitala w Barlinku". Pismo ukazało się m.in. w internecie. Wzbudziło ogromne zainteresowanie mieszkańców

