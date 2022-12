Barbórka nad morzem. Górników można spotkać nie tylko na Śląsku

W niedzielę górnicy będą obchodzić swoje święto. 4 grudnia oczy niemal wszystkich Polaków skierują się wtedy na Śląsk. Pracownicy kopalń przywdzieją swoje mundury i założą czaka, czyli charakterystyczne nakrycia głowy z kolorowymi piórami. Kolor pióropusza ma przy tym znaczenie. Górnicy dołowi noszą je czarne, inżynierowie białe, a dyrektorzy kopalń zielone. Są jeszcze czerwone zarezerwowane dla górniczych orkiestr i biało-czerwone dla orkiestrmistrzów. Świętować będą także górnicy z naszego regionu.

Górnicy pracują nie tylko pod ziemią. Nafciarze to ta sama grupa zawodowa. Tych w Zachodniopomorskiem nie brakuje. Jedną z największych w Polsce instalacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego znaleźć można niedaleko Dębna. Jej pracownicy także świętować będą w niedzielę. Wraz z nimi galowe mundury przywdzieją górnicy z polskich kopalń odkrywkowych. W Kołobrzegu kilkuosobowa załoga należącej do Uzdrowiska S.A. kopalni także będzie obchodzić swoje święto. Na co dzień nie wydobywa ona ani ropy, ani węgla, choć to, co trafia na kopalniane wózki, także jest czarne. Mowa o borowinie,

...