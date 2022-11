Starosta kołobrzeski nie wrócił za kratki. Sąd nie przystał na żądania prokuratury

Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przed weekendem rozpatrywał odwołanie Prokuratury Regionalnej od odmowy przedłużenia przez sąd pierwszej instancji aresztu tymczasowego dla starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego, oddalił zażalenie. Tym samym starosta pozostaje na wolności, co przekłada się na jego niezakłóconą urzędniczą pracę.

Przypomnijmy, że Tomaszowi Tamborskiemu, który spędził już miesiąc w areszcie, stawiany jest zarzut przyjęcia korzyści majątkowej. W zamian za nią miał on przedłużyć procedurę dotyczącą wstrzymania geotermalnych odwiertów, które na terenie Dźwirzyna prowadzono za zlecenie firmy Hasco-Lek. Prace zakończono przed uprawomocnieniem się decyzji, co okazało się bez względu na pierwotną przyczynę terminu jej wydania, dobre dla inwestora. Tamborski oczywiście nie przyznaje się do zarzucanych mu przez prokuraturę czynów.

(pw)