Balkony pod kontrolą. Naprawa często za droga

Była chwila strachu, interweniowała straż pożarna… Pęknięcia na znajdującym się najwyżej balkonie były widoczne gołym okiem. Pod balkonem zaś wypoczywali ludzie - w usytuowanych na dole ogródkach gastronomicznych. Wszystko dobrze się skończyło. Odczepiony od balkonu fragment strażacy odkleili. Tymczasem Czytelnicy alarmują, że pęknięcia widać także na innym pobliskim balkonie. Wygląda na to, że balkony były podobnie wykonane.

Do tego incydentu doszło kilkanaście dni temu w al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Pod balkonem, który wymagał interwencji służb, działa ogródek gastronomiczny. Strażacy usunęli odklejoną i zwisającą część ocieplenia.

- To był podklejony pod balkon styropian - mówi Joanna Konieczna, dyrektor „BOM 7", zarządca nieruchomości, w której znajduje się wspomniany balkon. - Była szybka reakcja i ten styropian zdjęliśmy i pomalowaliśmy płytę balkonową od spodu. Zrobiliśmy to tylko na tym jednym balkonie, bo wykonawca stwierdził, że nie ma potrzeby robienia kolejnych. My zarządzamy tym budynkiem od niedawna, mniej więcej od miesiąca. Przejęliśmy go w takim stanie.

