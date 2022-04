Awantura przy kasie, bo za drogo

- Powariowaliście z tymi cenami - mężczyzna przy ladzie sklepu spożywczego ze złością wyrzuca pieniądze obok kasy i raczy ekspedientkę stekiem wyzwisk, które nie nadają się do cytowania w gazecie. - Norma, dziś do takich awantur dochodzi co i rusz - mówi sprzedawczyni, gdy nerwowy klient wychodzi ze sklepu. - Obrażają, wyzywają, tak jakbyśmy to my były winne wszechobecnej drożyzny. Ludzie nie mają dziś za grosz kultury! Skargi od pracowników handlu docierają także do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

- W pierwszym kwartale roku 2022 odnotowaliśmy znaczący spadek tematów „koronawirusowych", ale nie brakuje zupełnie nowych wątków. Najwięcej dotyczy pracowników handlu, szczególnie bardzo nieeleganckich zachowań klientów - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia. - Zdarzały się sytuacje, że pracownicy marketów czy stacji benzynowych byli obrażani przez klientów za to, że ceny paliwa czy produktów spożywczych są wysokie. Otrzymaliśmy także kilka skarg od pracowników sieci handlowych, które nie zdecydowały się na wyjście z Rosji.

Kasjerzy i ekspedienci, nie dość,

