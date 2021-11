Atak na Kościół czy akt wandalizmu?

Dla jednych chuligański napad, dla innych - kolejny przykład bezpośredniego ataku na Kościół katolicki. Wydarzenia z parafii pw. św. Józefa na szczecińskich Pomorzanach odbiły się głośnym echem wśród lokalnej, jak i ogólnopolskiej opinii publicznej. Jakie są powody medialnego szumu wokół tej sprawy?

Nagranie

Historia z 15 września br. została już wielokrotnie opisana przez media. Najbardziej skrajne emocje wzbudza nagranie z całego zajścia, na którym widać, jak napastnik demoluje wnętrze kościoła, a następnie dopuszcza się fizycznego ataku na księdza wikarego. Krótki film krąży w sieci w różnych wersjach: raz publikowany jest bez komentarza, innym razem zmontowany na przykład z wypowiedziami polityków opozycji (jak na kanale radnego Dariusza Mateckiego). Fragment, który dostał się do mediów, zaczyna się w konkretnym momencie - 33-letni sprawca jest już w przedsionku, zrywa wiszący na ścianie zabytkowy drewniany krzyż, po czym rzuca go na ziemię. Potem następuje „przejście": kolejny kadr pokazuje scenę przed wejściem do kościoła. Napastnik rozmawia przez chwilę z

