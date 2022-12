Alternatywa dla horrendalnych rachunków. Prąd ze spalarni odpadów

dekompozycja panstwa trwa w najlepsze. Teraz to Szczecin bedzie produkowal energie i dazyl da niezalezaleznosci (?!) energetycznej zamiast kupic te energie na tanim, wolnym (zatem nieekoswirskim) rynku. Poniewaz ekoswiry majstruja obecnie przy rolnictwie wkrotce Szczecin bedzie osiagal niezaleznosc zywnosciowa i zamieni trawniki i laki "kwietne" na pola pietruszki. Jest "rozwoj", nie ma co gadac! Spijcie dalej. Obudzicie sie w ciemnej, czarnej, zimnej d**ie!

To norma w UE

2022-12-19 09:08:28

W bogatych krajach UE np w Holandii importuje sie śmieci by spalać je i odzyskiwać energię cieplną z której produkuje się energię elektryczną i uwaga to kraje które eksportuja śmieci do Holandii płacą za to wiec Holendrzy jeszcze dostają kasę za śmieci i mają za darmo prąd. Ciekawostka że w czasie strajków śmieciarzy w Włoszech w Holandii brakowało śmieci i energii. Tylko że teraz UE nie pozwala takim krajom jak Polska budowac spalarni energetycznych, nie dla psa kiełbasa...