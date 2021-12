500 plus przechodzi do ZUS. Będą zwolnienia

Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500 plus. Narodowy ubezpieczyciel zapewnia, że jest już przygotowany do realizacji rządowego programu. Jednak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, do którego obowiązków dotychczas należały wypłaty świadczenia, stoi teraz przed ogromnym wyzwaniem. Tylko w Szczecinie do obsługi programu zatrudnionych było czterdziestu pracowników. Co się z nimi stanie?

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana dotyczy wypłaty świadczenia. Będą one przekazywane tylko bezgotówkowo, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Warto dodać, że wnioski ZUS będzie przyjmował wyłącznie elektronicznie.

- Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały ustalone, czyli do końca maja przyszłego roku. W tej sytuacji osoby, które obecnie otrzymują świadczenie z gmin, nie muszą nic robić, tzn. zgłaszać tego faktu do ZUS - informuje

