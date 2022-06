5-latek zginął w studzience, naczelniczka winna?

Sprawa Eweliny Sz., byłej naczelniczki Wydziału Gospodarki Komunalnej białogardzkiego magistratu, wróci przed oblicze Temidy. Sąd Najwyższy uchylił wyrok drugiej instancji zapadły w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, uniewinniający kobietę.

Przypomnijmy, że chodzi o urzędniczkę, która według prokuratury odpowiedzialna jest za brak pokrywy studzienki kanalizacji burzowej, do której wpadł 5-letni chłopiec. Dziecko utonęło. Zdarzenie miało miejsce w czerwcu 2017 roku. Szymon, o którym mowa, bawił się z kolegami na dworze, zaledwie 25 metrów od swojego domu. W tym czasie malec był pod opieką ojca, który będąc w mieszkaniu strzegł go wyglądając co jakiś czas przez okno. Za którymś razem mężczyzna zorientował się, że dziecka nie ma już na placu zabaw. Wtedy rozpoczął poszukiwania. Pomagali mu w tym krewni i znajomi. W pewnym momencie mężczyzna dostrzegł niezabezpieczoną studzienkę wypełnioną do połowy wodą. Wskoczył do niej i ku swojemu przerażeniu wyciągnął na wierzch ciało syna. Mimo natychmiast podjętej reanimacji nie dało się przywrócić funkcji życiowych dziecka.

Powiadomiona o zdarzeniu

