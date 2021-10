Życzenia i nagrody dla szczecińskich pedagogów przed Dniem Nauczyciela

- Jakość oświaty jest ważna dla nas wszystkich - mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina na konferencji prasowej z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela. - Ubolewamy, że reformy nie dotykają pozytywnie oświaty. Mówimy tu przede wszystkim o zasadach finansowania zadań oświatowych, a nade wszystko pensji nauczycieli. Wiemy, że ten zawód jest finansowo mocno niedowartościowany.

Dlatego magistrat postanowił nagrodzić nauczycieli dodatkowymi pieniędzmi zaoszczędzonymi na imprezie żeglarskiej The Tall Ships Races, która tym roku się nie odbyła. Jednak, tak jak pisaliśmy, nie wszyscy nauczyciele dostali gratyfikację w postaci tysiąca złotych netto. Na pewno nie otrzymają ich nauczyciele - emeryci oraz ci, których szkoły przeszły pod skrzydła innych niż Gmina Miasto Szczecin organów prowadzących. Urząd Miasta nagrodzi specjalnym dodatkiem 4 725 szczecińskich pedagogów. Wyda na to ok. 7,4 miliona złotych.

Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli

- Szczecińska szkoła jest dla mnie priorytetem od początku prezydentury, to jedno z naszych podstawowych i najważniejszych zadań. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom satysfakcji, cierpliwości, wytrwałości i pozytywnej energii do pracy. Zgodnie z zapowiedziami, chcielibyśmy też docenić ich finansowo. Dlatego, na bazie porozumienia pomiędzy klubami Bezpartyjnych i Koalicji Obywatelskiej, środki, które pozostały po tegorocznym finale regat The Tall Ships Races, przeznaczymy na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Od jakości edukacji zależy przyszłość nie tylko naszego miasta, ale naszego kraju. Wszyscy musimy o tym pamiętać - podkreślał Piotr Krzystek wspominając przy okazji, że dziś wiele samorządów boryka się z brakami kadrowymi w szkołach.

W Szczecinie, tylko w ciągu najbliższych dziesięciu lat, z zawodem - z powodu odejścia na emerytury - pożegna się około dwóch tysięcy pedagogów. Trzeba będzie ich zastąpić, ale na uczelniach nie ma dziś chętnych do kształcenia się w tym kierunku. Powodem są niskie wynagrodzenia a także zatracony prestiż nauczycielskiej profesji.

Nauczycielskie nagrody bez zmian

Aby wypłacenie nagród szczecińskim nauczycielom było możliwe, konieczne było dokonanie zmian w uchwale w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania im dodatków. Pomysł wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli za ich zaangażowanie, od początku wspierali radni Koalicji Obywatelskiej oraz Bezpartyjnych, którzy mają większość w szczecińskiej Radzie Miasta.

Co ważne, wprowadzenie nowych dodatkowych nagród nie oznacza, że te dotychczas przyznawane szczecińskim nauczycielom znikną. Coroczna pula nagród, która obecnie znajduje się w dyspozycji dyrektora danej placówki czy też prezydenta miasta, nadal będzie funkcjonować. W tym roku gratyfikację w postaci trzech i pół tysiąca złotych otrzyma około dwustu nauczycieli i dyrektorów szkół.

Życzenia dla pedagogów z okazji ich święta, które przypada 14 października przekazali również Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta oraz radni: Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Miasta Szczecin, Agata Grenda, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji oraz Urszula Pańka, członkini Komisji ds. Edukacji.

Katarzyna Lipska-Sokołowska