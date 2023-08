ZWiK zapewnia: woda z Miedwia dla Szczecina jest czysta

Foto: ZWiK Szczecin

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zapewnia, że mimo wystąpienia sinic w Miedwiu woda w Szczecinie jest bezpieczna, wielokrotnie badana i czysta. Ciągle można ją pić bez przegotowania i filtracji.

Przypomnijmy. Blisko 90 procent wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest piątym co do wielkości jeziorem w Polsce.

- W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym – zapewnia Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK w Szczecinie.

Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina. Woda podlega ciągłej kontroli. Przy ujęciu mieści się laboratorium, w którym codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta. Codziennie badanych jest 26 parametrów, pełna analiza miesięczna to ponad 60 analiz.

oprac: (rj)