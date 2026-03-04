ZWiK ostrzega o próbie oszustwa. Zachowaj ostrożność przy opłacaniu faktur

Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Jeden z klientów poinformował ZWiK o próbie oszustwa – otrzymał e-mail z fakturą, w której podany był inny numer rachunku bankowego niż dotychczas. – Na szczęście zachował czujność, zauważył nieprawidłowość i skontaktował się z nami przed wykonaniem przelewu – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do przejęcia hasła do skrzynki e-mailowej klienta. Tego typu oszustwo polega zazwyczaj na przechwyceniu oryginalnej wiadomości, usunięciu jej ze skrzynki odbiorczej, a następnie wysłaniu, czasem po kilku dniach, zmienionej faktury z innego adresu e-mail, z podmienionym numerem konta.

– Nasze systemy nie zostały naruszone – podkreśla Pieczyńska. – Zdarzenie miało charakter zewnętrzny i dotyczyło bezpieczeństwa korespondencji e-mailowej, ale prosimy klientów o czujność. O sprawie powiadomiliśmy policję.

Na co zwrócić uwagę w korespondencji ze ZWiK? Przede wszystkim na dokładny adres. Z adresu efaktury@zwik.szczecin.pl są wysyłane informacje w zakresie przesyłania faktur, wizualizacji faktur i informacji z tym związanych.

– Jednocześnie informujemy, że zmienił się wzór FV, a dane w e-BOK są nieaktualizowane z uwagi na trwające prace wdrożeniowe do uruchomienia nowego elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Obecnie w e-BOK dostępne są jedynie dane na dzień 31.12.2025 r. – tłumaczy rzeczniczka.

ZWiK prosi o zachowanie ostrożności przy opłacaniu faktur i sprawdzanie: adresu e-mail nadawcy (nie tylko nazwy wyświetlanej w nagłówku, ale pełnego adresu), numeru rachunku bankowego (ZWiK nie zmienia kont bez oficjalnej informacji); wszelkich różnic w wyglądzie faktury (inna czcionka, inny układ, literówki), numeru konta, który nie kończy się numerem klienta. Zachęca do zaglądania na oficjalną stronę rządową. https://podatki-arch.mf.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ w celu weryfikacji numeru rachunku bankowego wystawcy faktury.

Jak to zrobić? Należy wybrać i zaznaczyć opcję „Numer konta”, następnie w okienku wpisać rachunek bankowy widniejący na fakturze i nacisnąć „szukaj”. Jeśli numer rachunku na fakturze nie figuruje w rejestrze podatników VAT – należy się wstrzymać z płatnością i skontaktować ze ZWiK.

– Jednocześnie przypominamy, że od stycznia 2026 roku w ZWiK w Szczecinie wdrożony został nowy system informatyczny. W związku z tym faktury za wodę i ścieki oraz faktury za pozostałe nasze usługi mają nowy szablon graficzny – informuje H. Pieczyńska. – Został on zaprojektowany tak, aby najważniejsze informacje – takie jak kwota do zapłaty, termin płatności czy stan licznika – były jeszcze czytelniejsze.

Mimo zmiany wyglądu dokumentu, pozostają bez zmian: dane kontaktowe, numery telefonów do Biura Obsługi Klienta oraz osób wystawiających faktury, także adresy e-mail są takie same jak dotychczas.

Oszuści coraz częściej wykorzystują nieuwagę lub słabe zabezpieczenia kont e-mail. Dlatego warto: używać silnych, unikalnych haseł do poczty elektronicznej, regularnie zmieniać hasła, nie używać tego samego hasła w wielu serwisach, aktualizować system operacyjny i oprogramowanie, zachować ostrożność przy otwieraniu linków i załączników.

(K)

