Zwierzęta potrzebowały pomocy. Strażacy na ratunek

Fot. KW PSP Szczecin

W drugi dzień świąt strażacy w naszym województwie dwukrotnie byli wzywani na pomoc zwierzętom, które znalazły się w poważnych tarapatach.

Druhów z OSP Lubczyna zadysponowano do rannego łabędzia, który znajdował się na tafli lodu w kanale w okolicach Inoujścia. O zdarzeniu powiadomił ich rowerzysta, który zauważył zakrwawionego ptaka. Po dotarciu na miejsce strażacy wydostali rannego łabędzia i przekazali go pod fachową opiekę.

Z kolei strażacy z OSP Ostrowice oraz JRG w Drawsku Pomorskim, w miejscowości Dołgie uratowali krowę, pod którą załamał się lód na jeziorze. Zwierzę wpadło do wody i nie było w stanie samodzielnie się wydostać. Na szczęście szybko i profesjonalnie pomogła straż. (K)

