Pożar hali w Stargardzie. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc

To była wyjątkowo pracowita noc dla strażaków ze Stargardu i okolic. Wtorkowy wieczór, 4 października, przyniósł dramatyczne zgłoszenie – około godziny 2.40 do Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie wpłynęła informacja o pożarze przy ulicy Rzeźniczej.

Ogień objął halę produkcyjno–magazynową o powierzchni około 30 na 50 metrów. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne siły ratownicze – łącznie 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz

Wojskowa Straż Pożarna z 12. Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie.

- Działania wciąż trwają, prowadzimy dogaszanie hali – informował w środę rano, około godziny 8.30 młodszy brygadier Paweł Różański, zastępca komendanta powiatowego PSP w Stargardzie.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

