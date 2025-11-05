Środa, 05 listopada 2025 r. 
Pożar hali w Stargardzie. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 09:48
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 12:38
Pożar hali w Stargardzie. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc
Fot. KP PSP w Stargardzie  

To była wyjątkowo pracowita noc dla strażaków ze Stargardu i okolic. Wtorkowy wieczór, 4 października, przyniósł dramatyczne zgłoszenie – około godziny 2.40 do Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie wpłynęła informacja o pożarze przy ulicy Rzeźniczej.

Ogień objął halę produkcyjno–magazynową o powierzchni około 30 na 50 metrów. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne siły ratownicze – łącznie 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Wojskowa Straż Pożarna z 12. Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie.

- Działania wciąż trwają, prowadzimy dogaszanie hali – informował w środę rano, około godziny 8.30 młodszy brygadier Paweł Różański, zastępca komendanta powiatowego PSP w Stargardzie.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

(w)

Komentarze

Sława?
2025-11-05 12:35:38
"Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru"
Czasami lepiej
2025-11-05 10:58:35
za w czasu dobrze spłonąć,niż brzydko upaść!Liczyliśmy na zmiany z nadzieją na Trzecią Drogę, a spotkała Nas tragedia Rządów bez fachowców, z Premierem klaunem z TIK-TOKA! Żenada,jak popadliśmy z deszczu PIS-owskiej ośmiornicy,pod rynnę grabarzy polskiej gospodarki!Zmiany na Przedsiębiorców na trudniejsze i jeszcze bardziej fiskalne! Zero perspektyw i planów w jakim kierunku rozwój. Dodatkowe ETS-y i już obecne zwyżki cen Opłaty Mocowej Prądu,to jak nóż w żebra! I to, lizanie dupy Niemcom???!

