Ciało starszego mężczyzny znaleziono w altance

Drzwi altanki otworzyli strażacy. Fot. OSP Złocieniec

Ciało starszego mężczyzny znaleziono w sobotę w jednej z altanek na terenie ogródków działkowych przy ul. Bolesława Chrobrego w Złocieńcu.

Służby zostały zaalarmowane przez osobę, która nie mogła nawiązać z mężczyzną kontaktu od pięciu dni.

Na miejsce skierowani zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu. Po otwarciu drzwi w altance stwierdzili oni, że w środku znajdowało się ciało starszego mężczyzny.

Przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

(k)

