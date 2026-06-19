Zwierzęcego Zakątka dzień otwarty. Czworonożni rezydenci, adopcje i inne atrakcje [GALERIA]

Fot. Arleta NALEWAJKO

Tym razem ze sporym wyprzedzeniem – bo już w najbliższą sobotę – Szczecin będzie świętował Dzień Psa. Będą to SZCZEK’cinalia, czyli pełen atrakcji dzień otwarty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. „Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu, poznania działań na rzecz zwierząt i świetnej zabawy” – do udziału w wydarzeniu zachęcają organizatorzy, czyli pracownicy i wolontariusze Zwierzęcego Zakątka.

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Dla Szczecinian drzwi schroniska są otwarte przez cały rok. Jednak tym razem w gościnnych progach placówki gości będą witać również współpracujące z placówką nie tylko prozwierzęce organizacje, ale również zaprzyjaźnione instytucje, organizacje i firmy. W tym gronie będą m.in. doświadczeni w ratowaniu zwierząt przedstawiciele stowarzyszenia Zwierzęcy Telefon Zaufania, eksperci Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, pracownicy Castoramy i Starbucksa.

– Całodniowy dochód ze sprzedaży napojów chłodzących i kaw mrożonych zostanie przekazany na rzecz naszego schroniska. Castorama poprowadzi „kącik majsterkowicza”, w którym pod okiem instruktorów zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli własnoręcznie wykonać budki dla kotów oraz karmniki dla ptaków, które zostaną przekazane zarówno naszym rezydentom, jak i podopiecznym zaprzyjaźnionych organizacji prozwierzęcych – zapowiada Ewa Mrugowska, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. – Oprócz plenerowych stoisk, na których będą czekały pyszne ciasta domowe, a oferowane m.in. brokatowe tatuaże i choćby malowane buzie, to w salce edukacyjnej mamy zaplanowanych kilka ciekawych prelekcji.

W programie: „Pamiątka z wakacji czy przestępstwo?” (g. 12.30) – o ujawnianiu okazów CITES w bagażach podróżnych w Porcie Lotniczym Szczecin‑Goleniów będzie opowiadała Izabela Gębala z KAS, „Rola behawiorysty w procesie adopcyjnym psa i kota” (g. 13), „Gryzonie, króliki – co zrobić, gdy znajdziemy porzucone zwierzę?” (g. 13.30), „Pierwsza pomoc psom” – pokaz ZUT z wykorzystaniem zwierzęcego fantomu.

– Chcemy pokazać od podszewki, jak wygląda nasza codzienna praca z bezdomnymi zwierzętami, opowiedzieć o adopcjach i wolontariacie oraz przybliżyć los naszych podopiecznych, którzy każdego dnia czekają na nowy dom. Polecamy je do adopcji – dodaje kier. Ewa Mrugowska.

Obecnie pod opieką schroniska jest 65 psów, w tym 23 odebrane interwencyjnie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a także 76 kotów, w tym cztery mioty maluchów – 20 słodziaków z dopiero się rozpoczynającej „kociej górki”. Jak wygląda ich życie w schronisku będzie się można przekonać już w sobotę (20 czerwca) właśnie podczas SZCZEK’cinaliów, jakie potrwają w godz. 12-16 (ul. Zwierzęcy Zakątek 1).

– Przez cały czas trwania wydarzenia organizowane będą spacery po obiekcie, prowadzone w dwóch trasach, tak aby nie zakłócać spokoju zwierząt. Grupy liczące 10 – 12 osób będą miały okazję odwiedzić m.in. gabinet weterynaryjny, domy kota, dziedziniec wewnętrzny i pawilony. Tego dnia odbędzie się również cotygodniowe „PSIEbiegnij się” – spacer mieszkańców z psami schroniskowymi. Piętnaście osób wyruszy na godzinny spacer w okolicy schroniska – dodaje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Na gości schroniska czekać będzie mnóstwo aktywności, zabaw i edukacji, przygotowanych z myślą o całych rodzinach.

Będzie też czekać puchaty Tuptuś – sympatyczna maskotka schroniska. ©℗

A. NALEWAJKO

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