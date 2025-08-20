Chciał uśpić, a później porzucił psa rasy American Bully. Odpowie przed sądem
Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 18:53
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2025 r. 20:07
Fot. KMP Szczecin/WPG
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zajmujący się także przestępstwami przeciwko ochronie zwierząt, uzyskali informację za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem.
Mundurowi ustalili, że mężczyzna przyprowadził psa do jednej z lecznic weterynaryjnych na terenie Szczecina, domagając się jego uśpienia. Lekarz weterynarii, nie znajdując ku temu podstaw, odmówił wykonania zabiegu.
26-latek, chcąc pozbyć się zwierzęcia, wprowadził w błąd służby, zgłaszając, że na terenie Dąbia przebywa bezpański pies. Następnie zmienił decyzję i samodzielnie zawiózł psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie podał pracownikom nieprawdziwe informacje dotyczące jego pochodzenia i tam porzucił czworonoga.
Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu znęcania się nad zwierzęciem. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Za popełnione czyny 26-latek odpowie teraz przed sądem.
Policja przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy przypadek znęcania się nad zwierzętami jest przestępstwem i zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – do 5 lat.
(d)
Komentarze
Taki kraj
2025-08-20 08:29:07
Za zawiezienie do schroniska, do weterynarza i próbę łagodnego uśpienia bardzo groźnego psa, zarzut znęcania, kajdany, policja. Za zabicie niewinnego dziecka tuż przed porodem, zastrzykiem w serce, chwała.
Zenek
2025-08-20 06:54:50
To tylko potwierdza oczekiwania że na posiadanie psa w mieście powinno być pozwolenie administracyjne i podatki. Ludzie by wtedy dobrze się zastanowili czy powinni mieć zwierzę któremu nie potrafią zapewnić opieki i utrzymania. Coraz więcej psów w schroniskach trzeba budować nowe i płacą wszyscy podatnicy a zwierzęta cierpią
Dziwne
2025-08-20 06:41:41
Jak się znęcał? Nie walił go kamieniem w głowę. Był u weterynarza. Może to źle wpłynęło na psychikę psa, ale pies raczej się nie domyślił o co chodzi. Zawiózł do schroniska... To psa zasmuciło, ale każdy, kto tam przyprowadzi psa ma zarzut znęcania się? Błędem było, że się zdecydował na tego psa, bo to tak niebezpieczna rasa, że w Anglii właściciele byli zmuszani, żeby je uśpić. Nic dziwnego, że myślał, że tu też można. Do Polski z Anglii trafiły psy-zabójcy, przywiezione przez "ratujących"
@slicznotka
2025-08-20 06:21:52
Zanim go odwiózł do schroniska usiłował go zabić. Za to są zarzuty.
katka
2025-08-20 04:37:07
Brawo dla tego weterynarza za niezłomną postawę. A tego ciula co chciał by uśpić zdrowego psa, pod sąd.
@ Darek
2025-08-19 23:08:30
Niech Ciebie taki pies zagryzie, durniu !
Darek
2025-08-19 22:07:55
Wyjątkowa kanalia. Mam nadzieję że pójdzie siedzieć.
@Chcial
2025-08-19 21:48:24
Sam się humanitarnie uśpij
ślicznotka
2025-08-19 20:51:26
Człowiek odwiózł psa do schroniska i ma za to zarzuty? Przetłumaczcie mi to z polskiego na nasze, bo nic nie rozumiem mimo ukończenia 2 kierunków studiów i obrony doktoratu.
Chciał humanitarnie
2025-08-19 20:30:28
uśpić zwierzę i po problemie ! Lekarz weterynarii to czubek! Podrzucił do schroniska jak idiota lekarz nie zrozumiał , że zwierzę jest nie halo ! Na jakim świecie My żyjemy? Zieloni, ekoświry i te debile od ochrony zwierząt doczekają się ludzkiego traktowania, jak Putin zorganizuje tej durnej Europie taką Buczę jak Ukraińcom!
Aberracja!
2025-08-19 20:29:57
Facet zostawia psa w schronisku i dostaje zarzut znęcania się. No niezłe warunki muszą zdaniem oskarżycieli panować w tym schronisku, że próba zostawienia tam psa równa się zarzutom. Widzę, że ten zajob się rozpędza. Za chwilę krzywo spojrzysz się pieskowi w oczy i do pierdla! Jeszcze kilka lat temu zastanawiałem się jaki jest cel tej nagle zarządzonej personifikacji zwierząt. Dziś widzę, że chodziło o sprowadzenie ludzi do poziomu psa. Stworzenie jeszcze jednego bata. Kto tym wszystkim steruje?
