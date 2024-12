Weź mnie KURIEREM do domu. Ostatnie z krasnoludków [GALERIA]

Śpioszka i Gburka – ostatnie z siedmiu krasnoludków – czekają na dom i rodzinę Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

Są dwie – małe i świata ciekawe pręgowane siostry. Niczym przylepki lgną do ludzkich ramion, ufnie. Gdy ich rodzeństwo już dawno znalazło nowe domy i kochające rodziny, one wciąż tkwią w schroniskowym Domu Kota.

Jedna ma różowy nosek, biały brzusio i łapki. Między wibrysami drugiej tkwi ciepły brązowy punkcik, a też cała jest pręgowaną szarusią. Łatwo więc będzie rozpoznać, która z sióstr to Śpioszka, a jaka – Gburką. Imiona nie oddają cech charakteru słodkich kociaków. Są efektem przypadkowego skojarzenia z bajką zupełnie inną niż realia schroniskowego świata, w jakim utkwiły te małe kociaki.

– W miocie było ich siedmioro. Każde dostało imię po jednym z krasnoludków znanych z bajki o Królewnie Śnieżce. Wczoraj do wspólnego domu pojechał Wesołek i Mędrek, ostatnie zostały dwie dziewczyny – Śpioszka i Gburka. Może i one pojechałyby razem? – podpowiadają wolontariuszki schroniska. – Kotki mają po sześć miesięcy. Są ciekawe świata, człowieka, dają się brać na ręce i chętnie się bawią. Są też – jak wszystkie schroniskowe koty przekazywane do adopcji – zaczipowane, odrobaczone i zaszczepione. Śpioszka i Gburka zostały już nawet wysterylizowane.

Nic, tylko je brać i kochać. Kocie siostry potrzebują czułego i troskliwego opiekuna: na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć te fantastyczne dziewczyny – lub jakąkolwiek inną kocinę lub psinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: w przypadku psów, przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje ich na łańcuch.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)