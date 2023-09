ZUT chwali się muralem

Za chwilę

2023-09-21 09:54:29

ta mewa będzie rozerwana na strzępy przez śmigło tego wiatraka. Do tego symbolizuje on uciążliwy hałas, infradźwięki i efekt stroboskopowy. Wszystko to powoduje drastyczny spadek dobrego samopoczucia u ludzi. Inżynierowie z ZUT tego nie wiedzą? Takie coś na ośrodku wypoczynkowym? Dziwię się.