Festyn Komandosa w Dziwnowie [GALERIA, FILM]

Brytyjski komandos prezentuje karabinek będący na wyposażeniu tamtejszych sił specjalnych. Fot. Roman Ciepliński

W Dziwnowie trwa drugi dzień Festyn Komandosa.

W dziwnowskim parku odbywa się między innymi jarmark militarny. Grupy rekonstrukcyjne prezentują historyczna broń i umundurowanie, non stop kopci polowa kuchnia wojskowa serwująca grochówkę i żurek. Festyn to także okazja do spotkań weteranów i byłych żołnierzy.

W programie są tez koncerty, w tym koncert dudziarzy, spotkanie integracyjne byłych żołnierzy, zawody strzeleckie, a także inscenizacja pt. „Wrzesień 1939…” Na późne popołudnie zaplanowano również pokaz skoków spadochronowych „na wodę”.

Niestety pogoda spłatała figla organizatorom. Deszcz nie przeszkodził jednak publiczności, która nie zraziła się do tej świetnej imprezy z powodu ciepłego letniego deszczu.

Festyn Komandosa trwać będzie do niedzieli.

(r.c.)