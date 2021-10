ZUS i Fundusz pod jednym dachem

Od 2 listopada mieszkańcy szczecińskiego prawobrzeża i ościennych gmin nie będą musieli jechać na Arkońską, żeby załatwić sprawę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Będą mogli to zrobić w Punkcie Obsługi Klienta blisko miejsca zamieszkania

Punkt ten znajduje się w Zdrojach, w siedzibie ZUS-u, przy ul. Citroena. Czynny będzie właśnie od 2 listopada, w godzinach 8-15 (biletomat wydaje ostatni bilet o godz. 14.50).

Klienci będą mieli dostęp do usług świadczonych przez ZUS i NFZ w jednym miejscu. W Punkcie Obsługi Klienta NFZ będzie można: otrzymać kartę EKUZ, ubezpieczyć się dobrowolnie, złożyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zarejestrować wniosek na wyroby medyczne, złożyć formularz UE/EFTA, wyjaśnić swój status ubezpieczeniowy, potwierdzić Profil Zaufany

otrzymać informacje dotyczące świadczeń medycznych oraz dotyczące Internetowego Konta Pacjenta i profilaktyki Covid-19, umówić się na wizytę za pośrednictwem Internetu.

Do tego pracownicy Funduszu będą mogli na miejscu uzyskać informacje dotyczące elektronicznego przekazywania danych przez ZUS do NFZ, co powinno usprawnić obsługę interesanta w ZOW NFZ.

W środowym otwarciu POK NFZ udział wzięli m.in.: Agnieszka Pietraszewska-Macheta, p.o. dyrektora ZOW NFZ oraz Dariusz Obiegło - p.o. dyrektora Oddziału ZUS.

Przygotowania do uruchomienia POK NFZ przy ul. Citroena rozpoczęły się już w lutym 2020 r. Realizację przerwano z powodu epidemii. Prace ponownie ruszyły w kwietniu 2021 r.

(sag)