ZUE za 262 mln zł wyremontuje ulicę Kolumba i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

no i git :) najgorsza ulica Szczecina zostanie wyremontowana

2021-08-05 16:13:59

Weź się Pan do dzieła i pogon do.roboty tych ze spółki inwestycje miejskie, żeby przestali ściemniać, albo niech przestaną brać pieniądze, co miesiąc za to że są. Może w końcu się ogarną i zdołają dopilnowywać jakości tej inwestycji i czasu jej realizacji, terminu oddania. Może, ale pewnie będzie, jak zawsze , że zima, że kolizje podziemne, że Covid, że mleko i.wungiel podrożały, wszystko żeby tylko spartaczyc , tak lepiej. Może w końcu warto.ich wysadzić w kosmos, a pies ich j-ał!!!