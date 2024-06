„Zrobione w Szczecinie” w OFF Marinie [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

W OFF Marinie w niedzielę trwa Festiwal marki „Zrobione w Szczecinie”. Podobnie jak pierwsza edycja imprezy wydarzenie jest organizowane wspólnie z Bazarem Smakoszy.

Na miejscu można zakupić i skosztować pyszne lokalne wyroby, m.in. ciasta, słodycze, miody, wędliny, sery i soki. Są też wyroby rękodzieła czy książki.

Poza prezentacją firm wyróżnionych marką „Zrobione w Szczecinie” daje też możliwość zapoznania się z zasadami przyznawania znaku, bo nabór wniosków w tegorocznej edycji rusza już 1 lipca.

Znak „Zrobione w Szczecinie” przyznawany jest od 2018 roku. Od tego czasu o to wyróżnienie starało się już ponad 320 podmiotów, spośród których ok. 120 (w tym „Kurier Szczeciński”) otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie. O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej rok przed zgłoszeniem. Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.

Korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania znaku jest możliwość udziału w promocjach gospodarczych organizowanych przez Szczecin oraz możliwość umieszczenia logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

(K)

Film: Piotr Sikora