Majówka na drogach regionu. Było mniej bezpiecznie niż przed rokiem

Fot. KMP Szczecin

Zachodniopomorscy policjanci podsumowali cztery dni majowego weekendu na zachodniopomorskich drogach. Z ich podliczenia wynika, że od 30 kwietnia do 3 maja 2026 r. niebezpiecznych zdarzeń drogowych było więcej niż podczas zeszłorocznej majówki.

REKLAMA

W tym roku doszło do 240 kolizji oraz 12 wypadków, w których rannych zostało 13 osób, a jedna osoba poniosła śmierć. Dla porównania, podczas majówki w 2025 r. odnotowano 197 kolizji i 11 wypadków, w których 11 osób zostało rannych, a jedna zginęła.

Mimo krótszego niż w ubiegłych latach weekendu majowego zachodniopomorscy policjanci wykryli 58 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownice pod wpływem alkoholu, podczas gdy rok wcześniej było ich 53. Ponadto 9 osób prowadziło pojazd pod wpływem środków odurzających.

Na drogach naszego województwa w miniony weekend policjanci odnotowali wzmożony ruch, w szczególności na trasach szybkiego ruchu A6, S3 i S6. Był to niezwykle intensywny czas pracy dla zachodniopomorskich mundurowych. Przez cztery dni majowego weekendu funkcjonariusze przeprowadzili 3865 interwencji.

(k)

REKLAMA