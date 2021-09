Został pobity za zwrócenie uwagi. Bohater Grudnia '70 czuje się lepiej

Dotkliwie pobity kilka dni temu w Szczecinie Waldemar Brygman, jeden z bohaterów szczecińskiego Grudnia '70, czuje się już lepiej. Nadal jednak musi przebywać w szpitalu. Został skierowany na rehabilitację.



Jak informowaliśmy, do ataku na świadka historii doszło w sobotnie popołudnie 28 sierpnia. Tego dnia Waldemar Brygman, chcąc uczestniczyć w Patriotycznym Śpiewaniu na pl. Lotników w Szczecinie, wsiadł do autobusu linii nr 107. Niestety, na miejsce nie dojechał. Po drodze został dotkliwie pobity. Ucierpiał (miał rany głowy, złamane żebra) tylko dlatego, że zwrócił jednej z pasażerek uwagę, by nie trzymała nóg na siedzeniu i założyła na twarz maseczkę. Na nic się zdały próby uspokojenia napastnika przez kierującą autobusem. Pan Waldemar o własnych siłach wysiadł z autobusu na przystanku "Jana z Czarnolasu" i wezwał pogotowie.

- Policja obecnie prowadzi intensywne czynności zmierzające do zatrzymania osoby odpowiedzialnej za ten czyn - poinformowała w środę "Kurier" mł. asp. Ewelina Gryszpan z KMP w Szczecinie. - Materiał dowodowy w dalszym ciągu jest gromadzony. Osoby, które były świadkami zdarzenia, proszone są o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji.

Waldemar Brygman był uczestnikiem protestów przeciwko komunistycznej władzy. Podczas wydarzeń grudniowych został postrzelony w brzuch i miednicę. Mimo wielu operacji, do dzisiaj bohater szczecińskiego Grudnia '70 i świadek historii porusza się o kulach.©℗

(KK)