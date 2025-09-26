Znowu zarybili jezioro. Ryby śpiewają w Głębokiem

W akcji zarybiania Jeziora Głębokiego wzięło udział około 300 przedszkolaków ze szczecińskich przedszkoli oraz uczniowie Szkoły Terapeutycznej „SENSE". Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Około 500 ryb trafiło w środę do Jeziora Głębokiego w Szczecinie. Trzydziesta już z kolei akcja zarybiania akwenu przyciągnęła przedszkolaków z placówek z całego Szczecina.

W akcji organizowanej przez Dom Kultury „Słowianin” wzięło udział około 300 przedszkolaków wraz z opiekunami. Pogoda dopisała, a dzieci były żywo zainteresowane atrakcjami na miejscu.

– „I znów będą śpiewały ryby w Jeziorze Głębokie”. Jest to impreza edukacyjna w ramach projektu „Eko przedszkolak” – mówi Tomasz Pietrzykowski, zastępca dyrektora DK „Słowianin”. – W tym dniu spotykają się tutaj służby mundurowe, Państwowy Fundusz Gospodarki Wodnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego.

Na początku imprezy płetwonurkowie wyciągali z wody śmieci.

– Uczymy dzieci tego, że warto dbać o swoje środowisko. Pokazujemy, że brudno jest nie tylko w parkach, na ulicach, ale również dorośli niestety zaśmiecają wodę. Mamy kilka stanowisk pod namiotami plenerowymi, przy których dzieci uczą się o bezpieczeństwie, ekologii czy pomocy przedmedycznej. Oprócz przedszkolaków gościmy także dzieci ze Szkoły Terapeutycznej „SENSE” – dodaje Tomasz Pietrzykowski. ©℗

(CK)